Nel corso della notte, poi, Mosca si è trovata a dover far fronte ad una seconda emergenza. Due droni sono stati individuati in rotta di collisione verso la capitale russa. Lo ha fatto sapere il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin sul suo canale Max, riportato dall'agenzia russa Tass. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mosca, esplosa un’altra auto in centro: morti 2 agenti e un sospetto. L’incidente vicino a dove è morto Sarvarov

Leggi anche: Mosca: tre morti nell’ esplosione di un’auto, due sono poliziotti. È successo vicino al luogo dell’attentato al generale Sarvarov

Leggi anche: Incidente in galleria tra Porsche contromano e altra auto: un morto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A Mosca esplode un'auto nella via dove è stato ucciso il generale Sarvarov, due agenti morti - Nella notte un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. ansa.it