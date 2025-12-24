Mosca esplosa un’altra auto in centro | morti 2 agenti e un sospetto L’incidente vicino a dove è morto Sarvarov
Nel corso della notte, poi, Mosca si è trovata a dover far fronte ad una seconda emergenza. Due droni sono stati individuati in rotta di collisione verso la capitale russa. Lo ha fatto sapere il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin sul suo canale Max, riportato dall'agenzia russa Tass. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
