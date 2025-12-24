Mosca | esplode nella notte un’auto nella strada dove è stato ucciso il generale Morti due poliziotti
Nella notte di oggi, 24 dicembre 2025, un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Morti due agenti della polizia stradale, inizialmente feriti e portati in ospedale. Lo riporta il Comitato Investigativo Russo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
