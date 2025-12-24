Mosca esplode auto uccisi due agenti
A Mosca, due agenti della polizia stradale sono morti in un’esplosione vicino alla loro caserma, collegata all’assassinio del generale Sarvarov. Secondo le autorità, la bomba sotto un’auto di servizio ha provocato l’esplosione dopo aver avvistato una persona sospetta. L’episodio si inserisce in un contesto di attentati coordinati, con responsabilità ancora da chiarire.
7.40 Due agenti della polizia stradale di Mosca sono morti nell'esplosione di un' auto di servizio, molto vicino a dove è stato ucciso il generale Sarvarov, capo del Dipartimento addestramento delle forze armate russe,sempre con una bomba Secondo le autorità, i due agenti hanno visto una persona sospetta vicino a un' della stradale,vicino alla loro caserma Si sono avvicinati e l'auto è esplosa, uccidendo i 2 agenti e la terza persona La bomba era stata piazzata sotto la macchina, come per Sarvarov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
