Morto Paolo Bontempi l'imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini
Paolo Bontempi è morto all'età di 93 anni: ha avuto l’intuizione di trasformare gli strumenti musicali in giocattoli accessibili ai più piccoli, rendendo familiari e "a misura di bambino" pianole, trombe e chitarre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
