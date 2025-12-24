Morto Paolo Bontempi l'imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini

Paolo Bontempi è morto all'età di 93 anni: ha avuto l’intuizione di trasformare gli strumenti musicali in giocattoli accessibili ai più piccoli, rendendo familiari e "a misura di bambino" pianole, trombe e chitarre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

