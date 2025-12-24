Morti in mare e deportati in Libia l’Italia sotto accusa nell’esposto di SOS Mediterranée sul caso Bobic
Persone annegate in mare, altre respinte in Libia e finite in un centro dove nemmeno le Nazioni Unite hanno accesso. Per SOS Mediterrane?e, che tra il 24 e il 27 maggio 2025 ha preso parte ai soccorsi con la nave Ocean Viking, ci sono responsabilità da accertare, anche e soprattutto in capo alle autorità italiane che, sostiene la ong in una denuncia redatta dall’avvocata Francesca Cancellaro e appena depositata alla Procura di Roma, si sono preoccupate sopratutto di lasciare l’incombenza ai libici, indipendentemente dal loro effettivo intervento e dalle normative. I libici infatti non raggiungeranno mai l’imbarcazione in pericolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Mediterraneo centrale, il bilancio di Sos Humanity: oltre 1.190 morti nel 2025, migliaia respinti in Libia e navi di soccorso fermate
Leggi anche: Trasporto locale siciliano sotto accusa: esposto a ispettori e magistrati
Mediterraneo centrale, il bilancio di Sos Humanity: oltre 1.190 morti nel 2025, migliaia respinti in Libia e navi di soccorso fermate - Il report annuale di Sos Humanity fotografa un Mediterraneo centrale sempre più violento, dove aumentano i respingimenti. notizie.com
L'Italia risponde a un "S.o.s.", ma i naufraghi vengono deportati in Libia - Appena lunedì Papa Francesco aveva parlato ai vescovi italiani del dramma dei “lager libici” e della necessità di non tacere quando migranti e profughi vengono rinchiusi nei centri di detenzione, ... avvenire.it
Nuovo naufragio al largo della Libia, 18 morti. Unhcr: “Fra i dispersi anche bambini” - Diciotto morti, numerosi dispersi fra cui diversi bambini, tra i 64 e i novanta naufraghi tratti in salvo. repubblica.it
'Approdo negato', San Benedetto ricorda le vittime del mare. Stentella: "i morti in mare hanno un valore simbolico per questa città" #ANSA - facebook.com facebook
Martedì 23 dicembre la città ricorderà i suoi morti in mare bum.comunesbt.it/2025/12/19/mar… #ApprodoNegato Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.