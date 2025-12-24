Morte di Maria Bonghi Jovino il cordoglio del Mann

Il Direttore Generale e tutto lo staff del MANN esprimono cordoglio per la scomparsa di Maria Bonghi Jovino, illustre archeologa e professoressa ordinaria di Etruscologia all'Università degli Studi di Milano. "Maria Bonghi Jovino ha scritto pagine importanti anche sull'archeologia campana e, in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

"Maria Bonghi Jovino studiosa e figura di riferimento internazionale nel campo dell'etruscologia…".

