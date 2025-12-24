A Lipari, il comune di nascita del marito Franco Scoglio, risiedeva da anni. E' morta Brigitte Schiffmann, 84 anni, vedova dell’indimenticabile allenatore del Messina al quale è intitolato lo stadio del capoluogo. Brigitte lascia quattro figli ed era appassionata di pittura. L'isola perde una sua. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Morta la vedova di Franco Scoglio, Lipari perde una concittadina d'adozione

