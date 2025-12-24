Morta bambina di 2 anni! Cade in acqua ed è tragedia | Divorata…
La tragedia si è consumata in pochi istanti, in uno scenario dove l’acqua rappresenta da sempre una presenza quotidiana e inevitabile. Lungo un fiume dell’ Amazzonia brasiliana, una bambina di appena due anni ha perso la vita dopo essere caduta in acqua ed essere stata attaccata da un branco di piranha, in un episodio che ha scosso l’intera comunità locale e acceso nuovamente i riflettori sui rischi legati alla convivenza tra abitazioni e corsi d’acqua. La piccola Clara Vitória viveva con i genitori in una casa galleggiante, una struttura affacciata direttamente sul fiume, comune in molte aree interne dello Stato dell’ Amazonas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
