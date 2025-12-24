Montopoli presente e futuro | Il sociale al primo posto

Montopoli si distingue per il suo impegno costante nel sociale, ponendo al centro delle proprie politiche le esigenze di famiglie, giovani e persone con disabilità. L’amministrazione lavora per garantire servizi efficaci e inclusivi, puntando a un futuro di crescita sostenibile e di solidarietà. La cura delle politiche abitative, educative e sociali rappresenta la priorità per costruire una comunità più equa e coesa.

IL COMUNE DI MONTOPOLI INFORMA RINVIATO IL CONCERTO DI CANTI NATALIZI L’Amministrazione Comunale comunica che il Concerto di Canti Natalizi, eseguito da “Un Coro Così” previsto per Venerdì 19 dicembre, alle ore 21.00, presso la Bi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.