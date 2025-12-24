Montopoli presente e futuro | Il sociale al primo posto
Montopoli si distingue per il suo impegno costante nel sociale, ponendo al centro delle proprie politiche le esigenze di famiglie, giovani e persone con disabilità. L’amministrazione lavora per garantire servizi efficaci e inclusivi, puntando a un futuro di crescita sostenibile e di solidarietà. La cura delle politiche abitative, educative e sociali rappresenta la priorità per costruire una comunità più equa e coesa.
MONTOPOLI "Quello che ci contraddistingue rispetto ad altri Comuni della zona è l’impegno nel sociale, nelle politiche abitative, educative e della disabilità. Il nostro progetto principale è il benessere dei cittadini. Tutti allo stesso piano. Abbiamo investito nelle politiche dell’abitare con il piano casa che abbiamo fatto al posto di Salvini". L’ha detto la sindaca di Montopoli Linda Vanni ieri mattina alla colazione con la stampa, appuntamento di fine anno a Colazioni Spaiate, attività di bar e ristorazione nella sede della Pubblica Assistenza gestito da persone con disabilità. Un luogo scelto non a caso tanto che, alla fine, la sindaca ha voluto che i ragazzi e le ragazze di Colazioni Spaiate fossero presenti nella foto con gli assessori e i responsabili dei vari settori del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
