Montezemolo non fa sconti alla Ferrari | Più probabile che vinca il Bologna lo scudetto che la Rossa il Mondiale di F1
Dubbi e perplessità non mancano sotto l’insegna del Cavallino Rampante. E’ quanto emerge dal pensiero di chi, in passato, ha occupato una posizione piuttosto importante in Ferrari. Si parla dell’ex presidente della Rossa, Luca Cordero di Montezemolo, di fatto l’ultimo massimo dirigente della Rossa a potersi fregiare dell’iride nel 2007 in F1 col finlandese Kimi Raikkonen e nel 2008, parlando in quest’ultimo caso del titolo dei Costruttori. Una stagione 2025 molto deludente quella del Cavallino, senza vittorie nelle gare domenicali e con confusione a regnare sovrana. Non è un caso che spesso le dichiarazioni dei due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, siano andate in contrasto con le valutazioni del Team Principal, Frederic Vasseur. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Montezemolo e la Ferrari. Il docufilm e quella visione su un marchio mondiale
Leggi anche: Semplici riflette: «Napoli e Inter le favorite per lo scudetto. Italia? C’è un aspetto che ci fa ben sperare per la qualificazione al Mondiale»
Ferrari, una delle più spettacolari di sempre: fu un regalo speciale di Agnelli a Montezemolo.
Ferrari ostaggio di Hamilton sfortunato pure in Nfl coi Broncos e Montezemolo punge ancora: "Scudetto al Bologna" - Hamilton criticato pure in NLF per aver portato sfortuna ai Denver Broncos, dalla Germania particolari inquietanti sul contratto con la Ferrari e Montezemolo spara ancora a zero ... sport.virgilio.it
Montezemolo: “Più probabile lo scudetto al Bologna che il mondiale alla Ferrari. Con l’aria che tira a Maranello…” - L'ex presidente del Cavallino Rampante si è lasciato andare ad un eloquente: "Con l'aria che tira a Maranello... formulapassion.it
Montezemolo, alla Ferrari mancano leadership e competenze - "Non ci sono, da anni, una serie di elementi per far sì che una squadra funzioni. ansa.it
Il regalo perfetto ti aspetta! Porta la magia del Natale a casa tua, festeggia con noi! Sconti speciali per un Natale unico Tantissime offerte su tutti gli smartphone in negozio! Promo valide fino al 24 Dicembre sui nostri punti vendita: Marina di Gioiosa Ion - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.