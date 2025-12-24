Dubbi e perplessità non mancano sotto l’insegna del Cavallino Rampante. E’ quanto emerge dal pensiero di chi, in passato, ha occupato una posizione piuttosto importante in Ferrari. Si parla dell’ex presidente della Rossa, Luca Cordero di Montezemolo, di fatto l’ultimo massimo dirigente della Rossa a potersi fregiare dell’iride nel 2007 in F1 col finlandese Kimi Raikkonen e nel 2008, parlando in quest’ultimo caso del titolo dei Costruttori. Una stagione 2025 molto deludente quella del Cavallino, senza vittorie nelle gare domenicali e con confusione a regnare sovrana. Non è un caso che spesso le dichiarazioni dei due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, siano andate in contrasto con le valutazioni del Team Principal, Frederic Vasseur. 🔗 Leggi su Oasport.it

Montezemolo non fa sconti alla Ferrari: "Più probabile che vinca il Bologna lo scudetto che la Rossa il Mondiale di F1"

