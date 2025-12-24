Monteroni-Monsindoli, passi avanti. Pubblicato il bando da 120 milioni.

È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione della nuova Cassia Monteroni-Monsindoli, con un investimento di 120 milioni di euro. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte di Anas, questa fase rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle infrastrutture locali. Le offerte potranno essere presentate entro il 13 marzo, segnando un passo avanti nel processo di sviluppo della zona.

Un altro passo avanti per la Monteroni-Monsindoli: dopo l’approvazione del progetto esecutivo lo scorso 27 novembre da parte di Anas è stata infatti pubblicata la gara di appalto per la nuova Cassia, con il termine delle offerte fissato al 13 marzo. "Con il bando di affidamento da parte di Anas mettiamo un ulteriore mattone su un progetto determinante per dare al territorio un’ infrastruttura strategica e moderna", commenta il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni. "Parliamo di una gara importante – osserva Michele Capitani, vicesindaco con delega all’urbanistica –, i cui tempi di definitiva aggiudicazione e chiusura del contratto auspichiamo siano nel primo semestre 2026 per garantire comunque l’inizio dei lavori in autunno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

