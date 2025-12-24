Montanari è l' assessore alla Cultura dell' anno per la rivista ArtTribune
La rivista “ArtTribune” ha inserito l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, nel “Best of 2025 - Tutto il meglio dell’anno”, pubblicato in queste ore. Secondo la rivista di settore, il docente e storico dell’arte Montanari è l’assessore alla Cultura dell’anno 2025. Si legge sul sito della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Un anno da assessore alla Cultura, Smeriglio: “Roma è di chi ci vive, non solo di turisti e pellegrini”
Leggi anche: Lo studio LCA di TCA SpA e Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna, pubblicato su prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems
Assessore Montanari assessore alla cultura 2025 per ArtTribune - La rivista "ArtTribune" ha inserito l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari, nel Best of 2025 Tutto il meglio dell'anno, pubblicato in queste ore (https://www. ansa.it
Montanari è l'"assessore alla Cultura dell'anno" per la rivista "ArtTribune" - Secondo la rivista di settore, il docente e storico dell’arte Montanari è l’assessore alla Cultura dell’anno 2025 ... genovatoday.it
Montanari è il miglior Assessore alla Cultura secondo la rivista Artribune - La rivista Artribune ha inserito l'assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari, nel Best of 2025. mentelocale.it
Alcuni frammenti della bellissima serata di mercoledì 10/12, con il Prof. Luciano Canfora, in Sala Montanari, condotta dal Prof. Enzo Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese. “Tra investigazione e spionaggio, un genere antico”, si è inserito nel p - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.