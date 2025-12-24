Montanari è l' assessore alla Cultura dell' anno per la rivista ArtTribune

La rivista “ArtTribune” ha inserito l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, nel “Best of 2025 - Tutto il meglio dell’anno”, pubblicato in queste ore. Secondo la rivista di settore, il docente e storico dell’arte Montanari è l’assessore alla Cultura dell’anno 2025. Si legge sul sito della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

