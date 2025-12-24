Mondiali a rischio | quando il poco spazio pesa più del talento

Il calendario corre veloce verso l’anno dei Mondiali e, per qualcuno, la corsa è già iniziata in salita. Con la prima parte della stagione ormai agli sgoccioli, i commissari tecnici delle nazionali hanno iniziato a guardare con attenzione non solo alle prestazioni, ma soprattutto alla continuità dei propri giocatori nei club. Giocare tanto, e bene, non è più una semplice variabile: è una condizione necessaria. Chi resta ai margini rischia di scivolare lentamente fuori dal giro che conta. Il quadro è chiaro. C’è chi paga un reparto affollato, chi condizioni fisiche mai davvero ottimali, chi semplicemente non convince l’allenatore. 🔗 Leggi su Como1907news.com

