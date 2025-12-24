Mkhitaryan e il retroscena su Hernanes | Un compagno speciale a São Paulo da lui ho imparato molto

Inter News 24 Mkhitaryan si racconta in una lunga intervista, trattando del tempo trascorso con Hernanes, ex centrocampista dell’Inter, anche lui centrocampista. Mkhitaryan torna a raccontarsi e, nell’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, emerge un retroscena inedito legato ai primi passi della sua carriera internazionale. A sorpresa, tra i protagonisti del racconto compare Hernanes, ex centrocampista di Lazio e Inter, che condivise con l’armeno un periodo molto particolare in Brasile. Un’esperienza formativa, vissuta lontano dai riflettori, che ha lasciato un segno profondo nell’attuale centrocampista nerazzurro, oggi guidato da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan e il retroscena su Hernanes: «Un compagno speciale a São Paulo, da lui ho imparato molto» Leggi anche: Libro Mkhitaryan, Alciato racconta: «Aiutare a scriverlo è stato un privilegio, una persona speciale a cui ho imparato a volere molto bene. C’è tutto Henrikh!» – FOTO Leggi anche: Pronostico Sao Paulo-Internacional: non da escludere il colpo esterno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mkhitaryan e il simpatico retroscena sull'ex Lazio Hernanes - Nell’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio Henrik Mkhitaryan ha raccontato un curioso aneddoto che vede protagonista l’ex calciatore della Lazio Hernanes che risale ai tempi ... lalaziosiamonoi.it

