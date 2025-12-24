Misiani Pd | Manovra miope Non cura il Paese

Il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, ha espresso valutazioni critiche sulla manovra approvata dal Senato, definendola la più modesta dal 2014. Secondo Misiani, questa manovra si dimostra miope e insufficiente nel rispondere alle esigenze del Paese, evidenziando come non affronti adeguatamente le sfide economiche e sociali attuali.

"È la manovra più modesta dal 2014". È questo, in estrema sintesi, ciò che pensa il senatore Antonio Misiani, responsabile economico e finanziario della segreteria nazionale del Partito democratico, a proposito della manovra, la cui fiducia è stata votata ieri dal Senato. Perché l'ha definita omeopatica? "Perché non cura i mali del Paese. L'Italia è in stagnazione e le disuguaglianze crescono ma questo governo tira a campare, ha fatto una manovra di corto respiro e andando a frammentare le risorse in una pluralità di interventi che non risolveranno nulla". Lei ha ipotizzato che possa essere una mossa politica, un tentativo di tenersi una sorta di riserva elettorale, così da piazzare i colpi più importanti a ridosso delle elezioni.

