Una svolta nel caso di scomparsa di Mirella Gregori? "Sicuramente ci sono degli elementi da approfondire", spiega a Fanpage.it la dottoressa Jessica Leone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Nuova pista sulla scomparsa di Mirella Gregori: “C’è l’identikit di un uomo”

Leggi anche: Scomparsa Orlandi, chi è il regista individuato dall’appunto di Emanuela e cosa c’entra la pista dei “cinematografari”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mirella Gregori, la nuova pista e l'identikit. La nuova memoria in Commissione; Mirella Gregori, la nuova pista: c’è l’identikit di un uomo. «Forti somiglianze» con un pregiudicato arrestato nel 1984; Mirella Gregori, la mamma fornì l'identikit di un uomo: aveva «forti somiglianze» con un pregiudicato arrestato nel 1984; Federica Pellegrini incinta, la Divina sarà di nuovo mamma: «Piovono polpette». Poi svela (subito) il sesso del bebè.

Mirella Gregori, nuova pista sulla scomparsa: cosa c’entra l’istituto che costringeva le minori a prostituirsi - "Sicuramente ci sono degli elementi da approfondire", spiega a Fanpage ... fanpage.it