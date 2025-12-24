Mirella Gregori la nuova pista e l' identikit La nuova memoria in Commissione

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'identikit di un uomo, fornito dalla madre di Mirella Gregori, la ragazza scomparsa a Roma pochi giorni prima di Emanuela Orlandi nel 1983, presenterebbe "forti somiglianze" con un pregiudicato di origini siciliane arrestato nel 1984 per sfruttamento della prostituzione minorile.È quanto emerge. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Mirella Gregori, la mamma fornì l’identikit di un uomo: “Somigliava a un pregiudicato”

Leggi anche: Scomparsa Mirella Gregori, persa la testimonianza su un'auto che la pedinava: la relazione con il caso Orlandi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mirella Gregori, la nuova pista: c’è l’identikit di un uomo. «Forti somiglianze» con un pregiudicato arrestato nel 1984; Mirella Gregori, la nuova pista e l'identikit. La nuova memoria in Commissione; Mirella Gregori, la mamma fornì l'identikit di un uomo: aveva «forti somiglianze» con un pregiudicato arrestato nel 1984; Federica Pellegrini incinta, la Divina sarà di nuovo mamma: «Piovono polpette». Poi svela (subito) il sesso del bebè.

mirella gregori nuova pistaMirella Gregori, la nuova pista: c’è l’identikit di un uomo. «Forti somiglianze» con un pregiudicato arrestato nel 1984 - «Una straordinaria somiglianza» tra un uomo arrestato per sfruttamento della prostituzione nella primavera del 1984 e uno degli identikit tracciati dai militari su indicazione ... ilmessaggero.it

mirella gregori nuova pistaMirella Gregori, spunta una possibile pista su uomo arrestato per prostituzione minorile: «Somiglianza sorprendente con l’identikit» - Una pista che potrebbe riaprire il caso Mirella Gregori: secondo una memoria presentata dall’avvocato Valter Biscotti e dalla dottoressa Jessica Leone alla Commissione ... msn.com

mirella gregori nuova pistaLa scomparsa di Mirella Gregori, nuova memoria in Commissione - E' quanto si afferma in una memoria che l'avvocato Valter Biscotti e la dottoressa Jessica Leone hanno messo a disposizione della Commissione bicamerale d'inchiesta sul caso delle due ragazze romane, ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.