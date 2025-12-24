Mirella Gregori la nuova pista e l' identikit La nuova memoria in Commissione

L'identikit di un uomo, fornito dalla madre di Mirella Gregori, la ragazza scomparsa a Roma pochi giorni prima di Emanuela Orlandi nel 1983, presenterebbe "forti somiglianze" con un pregiudicato di origini siciliane arrestato nel 1984 per sfruttamento della prostituzione minorile.È quanto emerge.

