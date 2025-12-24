Mircea Lucescu si racconta | Grazie a me Georgescu ha vinto la Scarpa d’oro! Da allenatore la mia mentalità prediligo queste cose Il calcio di prima era delle famiglie

Mircea Lucescu si racconta in una lunga intervista tra le colonne della Gazzetta dello Sport, tra passato da giocatore e carriera da allenatore Mircea Lucescu, 80 anni e 36 trofei in bacheca (solo Guardiola e Ferguson hanno fatto meglio), si è raccontato a La Gazzetta dello Sport in una lunga e appassionata intervista.

