Mirabella Eclano controlli nella movida | sanzioni e denunce

Controlli dei Carabinieri a Mirabella Eclano: verifiche nei locali, un imprenditore deferito, sanzioni per 13mila euro e segnalazioni per droga tra i giovani.. Mirabella Eclano (Av) – Nell'ultimo fine settimana che preceduto le vacanze natalizie, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, in ossequio alle indicazioni dettate dal Prefetto di Avellino, dott.ssa Rossana Riflesso e alle disposizioni operative impartite dal Comando Provinciale Carabinieri del capoluogo Irpino, ha predisposto e coordinato una rilevante rete di servizi svolti a Mirabella Eclano e nei comuni limitrofi, per il controllo del territorio e verso locali di pubblico ritrovo.

Movida sotto controllo a Mirabella Eclano: raffica di verifiche, sanzioni e denunce - Fine settimana di controlli serrati a Mirabella Eclano e nei comuni limitrofi, dove i Carabinieri hanno intensificato le attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi della movida, soprattutto in vis ... irpiniaoggi.it

Movida al setaccio a Mirabella Eclano, giovane in possesso di bastone trasformato in pericolosa lancia - Controlli nei luoghi della movida a Mirabella Eclano: denunciati due giovani sorpresi in possesso di un'asta di legna trasformata in una lancia e di un coltello a serramanico. ilmattino.it

