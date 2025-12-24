Mio figlio di 15 anni aggredito in corso Buenos Aires nell’indifferenza A Milano i maranza sono un' emergenza sociale
La domanda: «Cosa sta trasformando Milano in una città sempre più invivibile?». E il racconto: «Decine di persone hanno visto cosa succedeva senza intervenire. Provo amarezza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: «Mio figlio 15 enne aggredito in corso Buenos Aires nell’indifferenza. A Milano i maranza sono un'emergenza sociale»
Leggi anche: Milano, 15enne aggredito e rapinato in corso Buenos Aires
“Mio figlio 15enne derubato e spogliato in centro a Milano: ha implorato ma nessuno l’ha aiutato; Achille Lauro: «Incoscienti giovani come me. Resto single per non tradire. Me ne andai di casa a 15 anni e oggi aiuto i ragazzi fragili»; Miriam Leone: «Essere mamma e avere una carriera è roba da contorsionisti. Con mio figlio sono fortunata perché mi aiutano i nonni»; Sequestrato dalla gang di violenti: Mio figlio prova pietà per loro. Ma in strada nessuno l’ha aiutato.
A 15 anni rapinato e sequestrato dalla baby gang, la telefonata al padre: «Carica subito 100 euro altrimenti uccidiamo tuo figlio» - Ha qualche livido, ma a fargli male è stato altro: il fatto che nessuno sia ... msn.com
“Ho deciso di sopprimere il mio cane di 12 anni dopo che ha morso mio figlio sul viso. È terribile, ho il cuore a pezzi, ma non è più sicuro averlo accanto ai miei figli ... - Il suo golden retriever di 12 anni ha morso suo figlio di 3 e lei ha deciso di sopprimere l’animale. ilfattoquotidiano.it
"Mio figlio 15enne invalido torturato da coetanei ad Halloween" - Un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi costretto ad immergersi nel fiume Po, infine lasciato ... ansa.it
Giorgio è il mio gatto. Da quasi dodici anni. Scherzando con Alba dico sempre che è stato il mio primo figlio. E forse, in fondo, lo è davvero. In questo periodo Giorgio sente il peso della sua vecchiaia. È diventato fragile, dorme tanto, è magrissimo. Questa razz - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.