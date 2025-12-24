Mio figlio aggredito nell’indifferenza a Milano i maranza sono emergenza sociale | Il gip | Capacità criminale elevatissima

«Mio figlio aggredito perché aveva la maglia di calcio dell'Ascoli. Gli hanno gridato "qui in giro così non ci vai", poi i colpi. Ora ha paura» - La donna ha sporto denuncia contro il soggetto che si è allontanato con la ragazza a bordo di un'auto di cui è stato preso il numero di targa Due ragazzini picchiati. leggo.it

15enne aggredito da una baby gang a Milano in pieno centro: in diretta parla la madre “Nessuno ha aiutato mio figlio” #Mattino5 - facebook.com facebook

«Mio figlio 15 enne aggredito in corso Buenos Aires nell’indifferenza. A Milano i maranza sono un'emergenza sociale» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.