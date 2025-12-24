La domanda: «Cosa sta trasformando Milano in una città sempre più invivibile?». E il racconto: «Decine di persone hanno visto cosa succedeva senza intervenire. Provo amarezza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - «Mio figlio 15 enne aggredito in corso Buenos Aires nell’indifferenza. A Milano i maranza sono un'emergenza sociale»

Leggi anche: Milano, 15enne aggredito e rapinato in corso Buenos Aires

Leggi anche: Milano, 15enne rapinato e sequestrato in corso Buenos Aires: arrestati 4 giovanissimi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Mio figlio 15enne derubato e spogliato in centro a Milano: ha implorato ma nessuno l’ha aiutato; Violenza in corso Buenos Aires, la lettera della mamma del 15enne: «Mio figlio aggredito nell’indifferenza. A Milano i maranza” sono un'emergenza sociale; Quindicenne aggredito e rapinato, la madre: Nessuno è intervenuto. Mio figlio poteva morire; Sequestrato dalla gang di violenti: Mio figlio prova pietà per loro. Ma in strada nessuno l’ha aiutato.

Violenza in corso Buenos Aires, la lettera della mamma del 15enne: «Mio figlio aggredito nell’indifferenza. A Milano i "maranza” sono un'emergenza sociale» - La domanda: «Cosa sta trasformando Milano in una città sempre più invivibile? milano.corriere.it