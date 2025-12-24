Ministero Cultura Bando | 1.800 posti

Il Ministero della Cultura ha pubblicato un bando di concorso per 1.800 posti, offrendo nuove opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione. Tra le posizioni disponibili, alcune sono aperte anche in Toscana. Si tratta di un’occasione per chi desidera inserirsi nel settore pubblico e contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Le candidature sono aperte, e le prove si svolgeranno nel prossimo futuro.

Nuove opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione, con due concorsi che prevedono posti anche in Toscana. Il più consistente riguarda quello del ministero della Cultura, che ha aperto sul Portale unico del reclutamento il bando per l’assunzione di 1.800 assistenti diplomati. I posti sono suddivisi in due profili: 1.500 assistenti per la tutela, l’accoglienza e la vigilanza del patrimonio culturale e dei servizi e 300 assistenti tecnici per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. In Toscana sono previsti 198 posti complessivi. La selezione prevede un’unica prova scritta con 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ministero Cultura. Bando: 1.800 posti Leggi anche: Concorso ministero Cultura, bando per 1.800 posti da assistente: requisiti e domanda Leggi anche: Via al maxi concorso da 1.800 posti del ministero della Cultura: il bando e come candidarsi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Concorso per 1800 assistenti al Ministero della Cultura (con solo diploma): bando e dettagli; I nuovi concorsi del MiC: cosa sono e come prepararsi; Concorso Ministero della Cultura Funzionari laureati 2026: 577 posti nel MIC; Unione Sindacale di Base: Corso per la preparazione al concorso MIC 1800 assistenti diplomati. Ministero Cultura. Bando: 1.800 posti - Nuove opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione, con due concorsi che prevedono posti anche in Toscana. msn.com

Concorso Ministero della Cultura per 1800 Assistenti diplomati: Bando 2025 - È stato indetto il concorso del Ministero della Cultura per 1800 Assistenti rivolto a diplomati. ticonsiglio.com

Concorso MiC 1800 assistenti 2026: bando, requisiti, prove e come fare domanda - Il concorso MiC 1800 assistenti 2026 rappresenta una delle principali procedure di reclutamento avviate dal Ministero della Cultura per il rafforzamento ... leggioggi.it

Concorso Assistenti Ministero della Cultura da 1800 Posti

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.