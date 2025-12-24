Minimarket intervista a Filippo Laganà | Di Kevin Spacey mi hanno colpito la sua semplicità e umiltà Mi piacerebbe partecipare a Pechino Express e Stasera tutto è possibile

Minimarket è il comedy show in 10 puntate che vede protagonisti Filippo Laganà e la star americana Kevin Spacey. La prima puntata sarà disponibile il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Minimarket è ideato da Filippo Laganà, realizzato in collaborazione con Roody Film Group e diretto da Sergio Colabona. La voce del narratore è del doppiatore, Stefano De Sando. Nel cast anche: Paola Tiziana Cruciani nei panni di Veronica, Massimo Wertmüller in quelli di Massimo, Enzo Paci come Robertino, Rodolfo Laganà come Seneca, Francesco Pannofino, Massimo Ghini, Giorgia Cardinaletti, accanto alla cantante Alexia e Jonis Bashir nel ruolo di Nimesh e tanti altri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

