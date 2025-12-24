Minacce aggravate verso la convivente | provvedimenti per un 44enne sannita

Tempo di lettura: 2 minuti Nel pomeriggio di ieri, 23 dicembre 2025, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare, emessa dall’Ufficio G.I.P. del locale Tribunale, nei confronti di un 44enne residente nella Valle Telesina. Il destinatario del provvedimento è gravemente indiziato di minacce aggravate e reiterate nei confronti della convivente. L’attività di indagine, originata dalla querela della donna, si declinava nell’escussione della persona offesa e di diversi soggetti informati dei fatti nonché nell’acquisizione e nell’analisi di messaggi vocali inoltrati alla donna da parte dell’indagato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

