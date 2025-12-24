Milk Tea Hair | il colore capelli cool che sta sostituendo il biondo e perché lo vogliono tutte

C’è un nuovo colore capelli che sta comparendo ovunque: nei saloni, nei backstage, nei video GRWM su TikTok, nelle foto paparazzate che diventano reference. Si chiama milk tea hair e no, non è solo un nome carino. È il modo in cui il biondo sta diventando più morbido, più realistico, più contemporaneo. Dimenticate i biondi ghiaccio troppo costruiti o i bronde super caldi: il milk tea hair vive esattamente nel mezzo. È beige, lattiginoso, leggermente freddo, ma mai spento. Sembra naturale, ma curato. Costoso, ma easy. Ed è proprio per questo che sta funzionando così tanto. Cos’è davvero il milk tea hair (senza buzzword inutili) (e perché potrebbe durare anche nel 2026). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

