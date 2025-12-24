Militari e agenti gratis sui treni lombardi ancora per un po’ | ma si cerca l’intesa sul nuovo protocollo con il nodo residenza

Militari e agenti possono ancora viaggiare gratuitamente sui treni lombardi, ma si sta cercando un accordo sul nuovo protocollo, che potrebbe prevedere l’introduzione di un importo calmierato o modifiche sui requisiti di residenza e servizio. La decisione coinvolge diversi aspetti, tra cui chi avrà diritto alla gratuità e se questa sarà riservata solo a chi risiede in Lombardia o anche a chi presta servizio nella regione.

Milano, 24 dicembre 2025 – Continuare a garantire la gratuità totale dei viaggi o passare dalla gratuità all'agevolazione introducendo il pagamento di un importo calmierato? E a chi riservare la gratuità o l'agevolazione? Solo a chi è di stanza in Lombardia o anche a chi presta servizio in regione ma risiede altrove? Solo a chi è impegnato in operazioni di pubblica sicurezza o a chiunque indossi una divisa? Dalla risposta a queste domande dipenderà il futuro di una misura decisamente sensibile per il centrodestra lombardo: quella che attualmente consente di viaggiare gratis sui mezzi pubblici lombardi agli agenti delle forze dell'ordine, a quelli della polizia locale e ai militari delle forze armate.

