Milinkovic-Savic e Lukaku tirano in ballo i loro fratelli | la frecciatina social FOTO

Dopo la vittoria in Supercoppa italiana a Riyad, la squadra è tornata a Napoli e ha condiviso una cena di Natale. Recentemente, Milinkovic-Savic e Lukaku hanno attirato l’attenzione sui social con alcune frecciatine rivolte ai loro fratelli. Un momento di convivialità e scherzo tra i giocatori, che mostra un lato più personale e rilassato del gruppo.

Dopo il meritato successo di Supercoppa italiana a Riyad, la squadra è tornata Napoli e si è riunita per la consueta cena di Natale. Dai membri dello staff, ai giocatori, tutti presenti per festeggiare l’anno appena passato e i due trionfi conquistati in questo 2025: Scudetto e Supercoppa. E proprio su quest’ultimo successo, Lukaku e Milinkovic-Savic hanno lanciato una frecciatina ai rispettivi fratelli. Lukaku e Milinkovis-Savic sui social: il loro gesto è inequivocabile. Freschi vincitori della Supercoppa italiana, i due azzurri, presenti alla cena di squadra, hanno postato nelle lorto storie una foto insieme taggando però Jordan Lukaku e Sergej Milinkovic-Savic, i rispettivi fratelli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Milinkovic-Savic e Lukaku tirano in ballo i loro fratelli: la frecciatina social (FOTO) Leggi anche: Politano e Milinkovic-Savic diretti dopo il Como: “Volevamo vincere”. E il serbo si espone su Lukaku Leggi anche: Napoli, Conte: "Milinkovic-Savic non ha fatto parate oltre al rigore. Problema al pube per Spinazzola, Lukaku? Non dovete chiedere a me" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Carmine Esposito: Supercoppa? Me la giocherei tutta, non amo lottare per un solo obiettivo. FOTO IG - Napoli, Lukaku con Milinkovic-Savic alla cena di Natale da Riserva RoofTop - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha pubblicato su Instagram una foto con Vanja Milinkovic- napolimagazine.com

