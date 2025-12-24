Milano sequestrati 15mila addobbi natalizi con falsa marcatura CE
(LaPresse) In occasione delle festività natalizie, la Guardia di Finanza di Milano ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. Nel corso di un’attività info-investigativa, i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno individuato un esercizio commerciale in zona Corvetto, gestito da un cittadino di nazionalità cinese. All’esito del controllo sono stati sequestrati oltre 15 mila articoli tra decorazioni e addobbi natalizi, riportanti indebitamente la marchiatura “CE”, non prevista per questa tipologia di prodotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Decorazioni e addobbi natalizi non sicuri in un negozio di Milano, sequestrati oltre 15mila pezzi
Leggi anche: Blitz della Guardia di finanza. Sequestrati 3000 addobbi natalizi
Addobbi di Natale pericolosi, maxi sequestro della finanza in un negozio; Addobbi di Natale non sicuri, sequestrati oltre 15mila articoli a Milano; Oltre 15mila addobbi di Natale contraffatti e non sicuri sequestrati in zona Corvetto.
Milano, sequestrati 15mila addobbi natalizi con falsa marcatura CE - (LaPresse) In occasione delle festività natalizie, la Guardia di Finanza di Milano ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare ... stream24.ilsole24ore.com
Milano, sequestrati oltre 15mila addobbi natalizi non sicuri: denunciato un commerciante - L’operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di oltre 15mila articoli natalizi potenzialmente pericolosi e privi delle necessarie certificazioni ... varesenews.it
Decorazioni e addobbi natalizi non sicuri in un negozio di Milano, sequestrati oltre 15mila pezzi - Gli articoli erano non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute. msn.com
Milano, sequestrati oltre 15mila addobbi natalizi con marchio CE falso: denunciato il titolare di un negozio in zona Corvetto. Articolo nei commenti. - facebook.com facebook
#GdiF #Milano #SCICO sequestrati 2 siti clandestini di produzione e stoccaggio di sigarette di contrabbando con all’interno 33 tonnellate di prodotti già confezionati. Eseguiti 17 arresti. #NoiconVoi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.