(LaPresse) In occasione delle festività natalizie, la Guardia di Finanza di Milano ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale, a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. Nel corso di un’attività info-investigativa, i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno individuato un esercizio commerciale in zona Corvetto, gestito da un cittadino di nazionalità cinese. All’esito del controllo sono stati sequestrati oltre 15 mila articoli tra decorazioni e addobbi natalizi, riportanti indebitamente la marchiatura “CE”, non prevista per questa tipologia di prodotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, sequestrati 15mila addobbi natalizi con falsa marcatura CE

