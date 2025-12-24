Milano rapina e aggredisce un 15enne in corso Buenos Aires | resta in carcere per ‘capacità criminali elevatissime

Il 20enne avrebbe anche esortato gli altri membri del gruppo a picchiare il 15enne. La ragazza del gruppo lo avrebbe preso a calci alle gambe e gli altri due lo avrebbe colpito con cinghiate sferrate dalla sua stessa cinta e con degli schiaffi al volto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

