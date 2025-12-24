Milano mostre e musei aperti a Natale 2025 e Capodanno 2026
Milano attraversa Natale e Capodanno con un’ampia offerta culturale, ottima per chi resta in città o arriva per pochi giorni durante le feste. Musei civici, fondazioni private e spazi espositivi restano in gran parte accessibili, con aperture pomeridiane nei giorni festivi e orari estesi nelle settimane centrali. Tra mostre storiche, fotografia, arte contemporanea e proposte immersive, il calendario consente di costruire percorsi diversi, dal centro alle periferie, senza concentrare tutto in pochi luoghi. Di seguito una guida sintetica, utile per orientarsi tra aperture, chiusure e principali appuntamenti tra il 24 dicembre e il primo gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Quali musei e mostre (una è gratis) a Milano sono aperti a Natale e a Capodanno
Leggi anche: All'Università di Arezzo si parla di Gaza. E poi mostre e musei aperti
Quali musei e mostre (una è gratis) a Milano sono aperti a Natale e a Capodanno; Cultura. Mostre e musei, le aperture durante le festività natalizie; Natale 2025 e Capodanno 2026 a Milano: mostre aperte e musei da visitare, tutti gli orari; Vacanze di Natale e Capodanno a Milano.
A Milano i musei civici restano aperti, chiusure solo a Natale e a Capodanno - Restano aperti per tutte le feste i musei civici di Milano con chiusura solo nel giorno di Natale e Capodanno, quando comunque al pomeriggio saranno visitabili le mostre di Palazzo Reale, Pac ... rainews.it
Natale 2025 e Capodanno 2026 a Milano: mostre aperte e musei da visitare, tutti gli orari - The Mall in Portanuova invece accoglie Harry Potter: The Exhibition, che è aperta tutti i giorni, da lunedì a venerdì in orario 12. mentelocale.it
Natale e Santo Stefano a Milano: 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025 - Alberi e presepi da ammirare e fotografare, ma anche piste di pattinaggio sul ghiaccio dove divertirsi in compagnia di amici e familiari. ilgiorno.it
Durante il periodo delle festività natalizie e di inizio anno i Musei Civici del #ComuneMilano restano aperti, con chiusura nelle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio. Aperture straordinarie: Mostre di Palazzo Reale (aperte nel pomeriggio di Natale - facebook.com facebook
Mostre di Natale: a Milano le BMW Art Cars celebrano 50 anni di creatività #mostredinatale #bmw #OlimpiaMilano x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.