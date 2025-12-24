I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina intorno alle 5 nel comune di Sesto San Giovanni in via Volontari del Sangue 171 per un incendio in un bus.Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente per cause ancora imprecisate all'interno di un bus che effettua servizio presso gli aeroporti milanesi. In quel momento fortunatamente non si trovavano passeggeri all'interno del veicolo, mentre l'autista è riuscito ad allontanarsi in tempo prima che le fiamme avvolgessero del tutto il bus. Sul posto mezzi dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, Monza e Milano centrale che hanno provveduto, dopo lo spegnimento, a bonificare e a mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, incendio in bus a Sesto san Giovanni

Incendio devasta un bus per gli aeroporti: autista si salva per pochissimo (video); Milano, incendio in bus a Sesto san Giovanni; Sesto, incendio divampa su un autobus per gli aeroporti: autista salvo, il mezzo distrutto dalle fiamme; Incendio, autobus in corsa avvolto dalle fiamme (IL VIDEO).

