(LaPresse) “La forchetta tra ricchi e poveri si accentua in tutto l’Occidente, i ricchi diventano sempre più ricchi non pagando le tasse e la classe media scivola verso la povertà. Questo produrrà più povertà e di conseguenza la criminalità. Noi siamo sulle strade di Milano da 31 anni, quando abbiamo iniziato c’erano molti reati legati alla droga, questo tipo di reati è diminuito ma sono aumentati coltelli, malati psichici pericolosi e le baby gang: queste sono le maggiori emergenze in città”. Lo ha spiegato a LaPresse Mario Furlan, fondatore dei City Angels, a margine della tradizionale preghiera interreligiosa della vigilia di Natale in Stazione Centrale a Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Furlan: "Emergenze oggi sono baby gang, psichiatrici e coltelli"

Leggi anche: Nel quartiere con le mamme: "Baby gang, pitbull e coltelli. Qui comandano i maranza"

Leggi anche: Social, droga e coltelli: il fenomeno baby gang e la deriva dopo il lockdown

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milano, maxi emergenza (simulata) nel Passante: un treno fermo, fiamme, 50 passeggeri da salvare. Nella notte l'esercitazione in vista delle Olimpiadi - Nel silenzio della notte milanese, le gallerie che collegano le stazioni di Dateo e Porta Vittoria si sono improvvisamente illuminate di lampeggianti blu e rossi. milano.corriere.it

Due dei nostri presepi in #scus sono stati donati, dall'amministrazione comunale di Reana, oggi a conclusione della Messa celebrata in #duomo a #milano per tutti i friulani residenti in #Lombardia e organizzata dal #Folgolarfurlan. Ad allietare la cerimonia il - facebook.com facebook