Milano al capo della gang che ha picchiato e rapinato il 15enne convalidato il carcere Ha una capacità criminale elevatissima

Ha dimostrato «una capacità criminale elevatissima » e per questo rimane in cella il 20enne, accusato, con due amici e una ragazza minorenni, di aver aggredito e rapinato un 15enne, domenica sera, in Corso Buenos Aires, a Milano. Venti minuti di violenze e botte in cui il gruppo si è fatto consegnare il giubbotto, le scarpe e il cellulare e ha cercato di ottenere dai genitori della vittima, minacciati da remoto, la ricarica di 100 euro della carta prepagata. «Ferrea volontà di depredare la vittima». Il gruppo è stato interrogato per tre ore, al Cpa del Beccaria. Il gip Tommaso Perna ha convalidato l’arresto e applicato la misura della custodia cautelare del carcere per il maggiorenne, ritenendo i reati commessi dal ragazzo di origini tunisine e residente in un dormitorio della Bergamasca, ossia la rapina aggravata e la tentata estorsione (non ha riconosciuto il sequestro di persona) «gravissimi, non soltanto nominalmente, ma per le concrete modalità in cui essi sono stati eseguiti». 🔗 Leggi su Open.online

