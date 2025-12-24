Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Le parole su Mike Maignan, giocatore in scadenza di contratto con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot: “Maignan giocatore fortissimo, abbiamo bisogno di lui. Spero rimanga”

Leggi anche: Milan, Rabiot: “Allegri un vincente. Spero che Maignan rinnovi e resti. Leao è migliorato tanto”

Leggi anche: Milan, Theo su Leao e Maignan: “Rafa è fortissimo, abbiamo fatto male a tutti. Su Mike dico..”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Napoli-Milan, Rabiot da giallo. Maignan su Politano rischia il rosso; Napoli-Milan, moviola: Rabiot e Maignan da rosso? Simulazione in area di Hojlund; La Refcam di Napoli-Milan, l’arbitro e la manata di Maignan a Politano: “No, è tutto buono”; De Winter 3, Maignan 4: le pagelle dei giocatori del Milan contro il Napoli.

Futuro Maignan, Rabiot: "Non c'è un giocatore che non lo voglia tenere in squadra, ha la fiducia e la stima di tutti. Abbiamo bisogno di lui" - Adrien Rabiot, intervistato da Sky, ha rilasciato queste dichiarazioni su Mike Maignan: "Lui mi ha parlato anche tre, quattro anni fa: ha provato a farmi venire al Milan. milannews.it