Milan Rabiot | Maignan giocatore fortissimo abbiamo bisogno di lui Spero rimanga
Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Le parole su Mike Maignan, giocatore in scadenza di contratto con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Futuro Maignan, Rabiot: "Non c'è un giocatore che non lo voglia tenere in squadra, ha la fiducia e la stima di tutti. Abbiamo bisogno di lui" - Adrien Rabiot, intervistato da Sky, ha rilasciato queste dichiarazioni su Mike Maignan: "Lui mi ha parlato anche tre, quattro anni fa: ha provato a farmi venire al Milan. milannews.it
Milan, Rabiot: “Allegri aiuta tanto. Leao, Maignan…” - Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni Sky Sport sottolineando il feeling con Massimiliano Allegri e il Milan in generale. europacalcio.it
Rabiot svela: “Tre anni fa Maignan ha provato a portarmi al Milan. Con Allegri basta uno sguardo per capirci”. - Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. gianlucadimarzio.com
ADRIEN RABIOT A MILAN TV: "Abbiamo sbagliato dei contropiedi, abbiamo avuto delle occasioni per segnare, ma non siamo stati bravi a fare gol. Ci è mancata un po' di compattezza, nelle ultime gare abbiamo preso troppi gol. Dispiace non essere andati in f - facebook.com facebook
