Simon Kjaer ha lasciato un grande ricordo nel Milan: fautore della rinascita recente dei rossoneri, il danese ha parlato di Ibrahimovic e Pioli. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Memories 2025 – Kjaer: “Ibrahimovic creava casino. Mentre Pioli …”

Leggi anche: Milan, Kjaer racconta: “Ibrahimovic creava casino. Mentre Pioli …”

Leggi anche: Milan, i ricordi di Kjaer: "Ibra creava casino e tensione, ma Pioli..."

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#SerieA #memories #throwback #picoftheday #accaddeoggi, 23 dicembre 1995, Fiorentina-Milan 2-2: Roberto Baggio prova la conclusione - facebook.com facebook

La prestazione di Rasmus #Hojlund nell'amichevole di Ryad è nata ad agosto. #NapoliMilan x.com