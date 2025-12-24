Davide Calabria ha detto addio al Milan dopo una carriera nata e vissuta interamente in rossonero. Qui il ricordo del suo saluto ai rossoneri e a Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan Memories 2025 – Calabria commosso dice addio: "Lo amerò sempre"

