Milan Leao fa gli straordinari | un Natale tra famiglia e campo per essere al top

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 che ha saltato le ultime due partite del Milan per un risentimento all'adduttore destro, si prepara per giocare titolare domenica a 'San Siro' contro l'Hellas Verona. Le ultime notizie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao fa gli straordinari: un Natale tra famiglia e campo per essere al top Leggi anche: Rabiot, indispensabile per Allegri: fa gli straordinari per presentarsi nel derby al top Leggi anche: Top News Milan: infortuni importanti per Pulisic e Rabiot. Chi in campo con Leao? La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 dicembre: la rassegna stampa; La Gazzetta in apertura sul Milan: Leao, niente feste; Vai con Pio. Inter e Nazionale: perché può esplodere: la prima pagina de La Gazzetta dello Sport; Inter e Nazionale, Gazzetta: Vai con Pio. La Gazzetta in apertura sul Milan: "Leao, niente feste" - Niclas Fullkrug ha effettuato le visite mediche con il club rossonero ed è pronto a mettersi ... milannews.it

Allegri show in Inter-Milan: "Barella fa l'attore. Fischia li mort...". Acerbi a Leao: "Ti stacco il dito" - Il tecnico rossonero vive intensamente la partita a bordocampo e non le manda a dire nemmeno a Sozza e al quarto uomo ... tuttosport.com

Parma-Milan 2-2, le pagelle: Leao freddo ma non basta (6), Saelemaekers scatenato ma spreca (6,5). Pavlovic sta a guardare (4) - due veloce del Milan con Saelemakers protagonista (rete e calcio di rigore procurato e poi realizzato da Leao) ma il Parma non molla e nei minuti di recupero riapre la gara con una magia di ... leggo.it

Milan, ecco Füllkrug: dalle visite a quando sarà ufficiale. Intanto Allegri ritrova Leao #SkySport #Milan #Fullkrug #Leao x.com

Leao-Pulisic: Allegri sceglie le sue stelle per l'attacco rossonero! Gabbia out: Il difensore ancora a parte, salta la sfida di domenica. https://www.milannews24.com/milan-verona-serie-a-attacco-leao-pulisic/ #MilanVerona #SempreMilan #Leao #Pulis - facebook.com facebook

