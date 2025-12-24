Milan Leao fa gli straordinari | un Natale tra famiglia e campo per essere al top

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999 che ha saltato le ultime due partite del Milan per un risentimento all'adduttore destro, si prepara per giocare titolare domenica a 'San Siro' contro l'Hellas Verona. Le ultime notizie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao fa gli straordinari un natale tra famiglia e campo per essere al top

© Pianetamilan.it - Milan, Leao fa gli straordinari: un Natale tra famiglia e campo per essere al top

