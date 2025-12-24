Milan il mercato sotto l’albero Füllkrug è arrivato Origi se ne va In difesa spunta la pazza idea Gatti

24 dic 2025

Visite mediche, ulteriori accertamenti (già programmati), idoneità sportiva, firma sul contratto, maglia numero 9. Sono le tappe del secondo giorno milanese di Niclas Füllkrug, atterrato lunedì sera a Malpensa: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, contratto da 1,5 milioni a stagione fino a giugno con opzione di prolungamento. Il 32enne prelevato dal West Ham potrà essere in campo a Cagliari il 2 gennaio, giorno di apertura del mercato (quando sarà annunciato), grazie alla deroga arrivata dalla Figc. Sempre in attacco, accordo con Andrej Kostic, 18 anni, 9 reti col Partizan Belgrado, operazione da circa 5 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

