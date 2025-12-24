Milan il mercato sotto l’albero Füllkrug è arrivato Origi se ne va In difesa spunta la pazza idea Gatti

Visite mediche, ulteriori accertamenti (già programmati), idoneità sportiva, firma sul contratto, maglia numero 9. Sono le tappe del secondo giorno milanese di Niclas Füllkrug, atterrato lunedì sera a Malpensa: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, contratto da 1,5 milioni a stagione fino a giugno con opzione di prolungamento. Il 32enne prelevato dal West Ham potrà essere in campo a Cagliari il 2 gennaio, giorno di apertura del mercato (quando sarà annunciato), grazie alla deroga arrivata dalla Figc. Sempre in attacco, accordo con Andrej Kostic, 18 anni, 9 reti col Partizan Belgrado, operazione da circa 5 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, il mercato sotto l’albero. Füllkrug è arrivato, Origi se ne va. In difesa spunta la pazza idea Gatti Leggi anche: Milan, pazza idea per la difesa: si punta Thiago Silva Leggi anche: Orlando: “Se Maignan se ne va, il Milan non si strapperà i capelli” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. C’è Daniel Maldini sotto l’albero di Natale colpo in prestito in Serie A. Milan, il mercato sotto l’albero. Füllkrug è arrivato, Origi se ne va. In difesa spunta la pazza idea Gatti - Prestito con diritto di riscatto e 1,5 milioni al tedesco, trovato l’accordo per la risoluzione con il belga . msn.com

Milan, Tomori e Loftus-Cheek sotto osservazione: entrambi sono in scadenza di contratto nel 2027 - C'è una nuova vita al Milan con Massimiliano Allegri, per informazioni chiedere a Fikayo Tomori e Ruben Loftus- calciomercato.com

Milan e nuovi valori di mercato: salgono i protagonisti - facebook.com facebook

Mercato Milan, Repubblica: per la difesa offerto Sergio Ramos. Le cifre dell'affare Fullkrug x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.