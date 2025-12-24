Milan i primi passi di Füllkrug | il numero di maglia i test a Milanello la data del debutto
Ieri le visite mediche, oggi i primi passi nel centro sportivo rossonero di Milanello: Niclas Füllkrug è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante tedesco verrà ufficializzato il 2 gennaio 2026, alla riapertura del calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Prima pagina Corriere dello Sport | Milan Füllkrug a scuola da Max | oggi primo allenamento; Milan ecco Füllkrug | ha scelto il numero 9 oggi prima volta a Milanello da Allegri.
Milan, passi avanti per Ahanor del Genoa: piace anche all'Atalanta - Già seguito dal club rossonero per età (17 anni), profilo e prospettiva futura, il terzino del Genoa è sempre più un obiettivo milanista. sport.sky.it
Serie D, Vogherese-Milan Futuro 1-1 dopo i primi 45': segna Ibrahimovic - facebook.com facebook
De Siervo entusiasta di #Milan-Como a Perth: "Siamo i primi che..." x.com
