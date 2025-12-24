Nessuna fantasia, solo utilità. Il Milan sceglie Füllkrug per risolvere problemi concreti e dare equilibrio all’attacco. Calciomercato, colpo Fullkrug (Ansa Foto) – serieanews.com Quando un giocatore arriva in città, il mercato cambia forma. Non è più una voce, né un’ipotesi da monitorare. È una fase operativa. Niclas Füllkrug è già a Milano e questo dettaglio basta a spostare il racconto su un piano diverso: l’affare è in chiusura, in attesa solo dei passaggi formali. Un arrivo che dice molto più di mille smentite. Nel calcio di oggi nessun club muove un calciatore senza aver prima definito i punti essenziali dell’accordo. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Milan, Füllkrug è a Milano: perché l'operazione va letta come una scelta di sistema

