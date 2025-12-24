Milan Espirito Santo saluta Fullkrug | Gli auguriamo ogni bene Qui la cosa non funzionava

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come sappiamo, il Milan ha ultimato il suo primo acquisto del calciomercato invernale: Niclas Fullkrug. I saluti di Espirito Santo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan espirito santo salutaWest Ham, Nuno Espirito Santo saluta Fullkrug: “Qui frenato da piccoli infortuni” - Nella conferenza stampa verso la sfida contro il Fulham, in programma per sabato 27 dicembre, Nuno Espirito Santo ha commentato il trasferimento ... gianlucadimarzio.com

