Milan Espirito Santo saluta Fullkrug | Gli auguriamo ogni bene Qui la cosa non funzionava
Come sappiamo, il Milan ha ultimato il suo primo acquisto del calciomercato invernale: Niclas Fullkrug. I saluti di Espirito Santo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
West Ham, Nuno Espirito Santo: "Auguriamo ogni bene a Fullkrug. Ecco perchè qui non ha funzionato" - Nuno Espirito Santo, tecnico del West Ham, è intervenuto in conferenza in vista della sfida contro il Fulham e su Niclas Fullkrug, passato al Milan in prestito con diritto di riscatto, ... milannews.it
