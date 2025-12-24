Milan dopo Fullkrug si guarda alla difesa | tutti i nomi sul tavolo per gennaio
Dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di Niclas Fullkrug dal West Ham, il Milan è pronto a muoversi anche sugli altri reparti. Il focus ora si sposta sulla difesa, un settore che nel corso della stagione ha mostrato più di una fragilità. Con l’eliminazione dalle coppe e un calendario concentrato solo sul campionato, l’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa più profonda e affidabile in vista della seconda parte di stagione. Un centrale esperto per dare solidità. L’identikit tracciato dal Milan è chiaro: serve un difensore centrale di esperienza, capace di reggere la pressione e di garantire affidabilità immediata. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Milan, un nuovo attaccante a gennaio: tutti i nomi sul piatto di Tare. E Giménez …
Leggi anche: Emergenza in mediana: quattro nomi sul tavolo per gennaio
Fullkrug, c'è l'offerta del Milan al West Ham; Il Milan vuole Fullkrug a gennaio per l'attacco: come sta andando al West Ham? Quanti goal ha segnato e quante partite ha giocato l'attaccante; Milan, dopo Fullkrug il colpo in difesa: avanti per Disasi. La trattativa con il Chelsea; Il Milan accelera per Fullkrug: contatti avanzati ma c'è un nodo da sciogliere, cosa filtra.
Calciomercato Milan: un ex capitano dell’Inter e un difensore della Juventus nei piani per rinforzare la difesa - Il Milan vuole rinforzarsi anche in difesa dopo essersi assicurato Fullkrug: tantissimi i nomi accostati al club rossonero. notiziemilan.it
Non solo Fullkrug, al Milan serve un difensore a gennaio: tutti i nomi per Allegri, spunta anche l'idea Gatti - Dopo aver puntellato l'attacco con l'arrivo di Fullkrug, ora i rossoneri vanno alla caccia di un nuovo innesto per la difesa: tutte le opzioni. msn.com
Disasi dopo Fullkrug? Il Milan guarda ancora in Premier League, la formula ingolosisce Tare. E Allegri… - Disasi, difensore in uscita dal Chelsea, è il primo nome per rinforzare la retroguardia di Allegri a gennaio: può arrivare in prestito Il calciomercato del Milan ha una rotta tracciata con precisione: ... milannews24.com
Filippo Inzaghi: 126 gol in 300 partite con la maglia numero 9 del Milan. Alexandre Pato: dopo aver giocato con la 7 per 5 anni, prende la 9 lasciata libera da Inzaghi ma segna solo 2 gol. Alessandro Matri: eredita la 9 ma in 18 presenze segnerà solo 1 gol. Fer - facebook.com facebook
Dopo #Inter e #Milan, anche la #Roma si muove per il nuovo stadio: consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.