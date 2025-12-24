Milan dopo Fullkrug si guarda alla difesa | tutti i nomi sul tavolo per gennaio

Dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di Niclas Fullkrug dal West Ham, il Milan è pronto a muoversi anche sugli altri reparti. Il focus ora si sposta sulla difesa, un settore che nel corso della stagione ha mostrato più di una fragilità. Con l’eliminazione dalle coppe e un calendario concentrato solo sul campionato, l’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa più profonda e affidabile in vista della seconda parte di stagione. Un centrale esperto per dare solidità. L’identikit tracciato dal Milan è chiaro: serve un difensore centrale di esperienza, capace di reggere la pressione e di garantire affidabilità immediata. 🔗 Leggi su Milanzone.it

