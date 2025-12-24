Dopo l'ufficialità della risoluzione anticipata del contratto tra il Milan e Divock Origi, il sito 'Calcio e Finanza' ha analizzato l'impatto sui conti rossoneri del belga. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, che spreco di soldi per Origi: ecco quanto ti è costato l’attaccante belga

Leggi anche: Milan, fine dell’era Origi, contratto rescisso: quanto è costato davvero al club

Leggi anche: Milan, quanto ti è costato Emerson Royal? Ecco la vera cifra dal bilancio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Milan saluta Origi con 23 parole di comunicato. L'ultima gara del belga quasi mille giorni fa... - Adesso è ufficiale, il Milan ha risolto il contratto con Divock Origi. tuttomercatoweb.com

Due gol in quattro anni e poco altro. Divock Origi al Milan è costato 380mila euro a partita - Nel giorno delle visite mediche di Niclas Fullkrug col Milan, il club rossonero risolve (finalmente) il contratto con Divock Origi. tuttomercatoweb.com