Migranti Sea Watch | 116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale solo uno tratto in salvo
(Adnkronos) – Nuova strage di migranti in mare. "116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025 nel Mediterraneo centrale. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino", riferisce l'Ong Sea Watch sul suo account X. "Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi – si legge nel post . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Migranti, Sea Watch: 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale
Leggi anche: Naufragio a largo della Libia, Sea Watch: «Morti 116 migranti, un solo sopravvissuto»
Cumuli di rifiuti in mare: nello Ionio il peggior caso di inquinamento in profondità dopo la Cina; La crociera era una truffa, 5 famiglie pugliesi restano a terra: denunciato finto agente di viaggio; Ponte al Pino, al via il calvario dei cantieri. Da sabato chiuso a metà; Lo stallo di Firenze Parcheggi: cda scaduto dal 2023 e niente nuovi interrati da anni.
Sea-Watch: naufragato barcone di migranti partito dalla Libia, morti 116, un solo sopravvissuto - Watch, attiva nel soccorso marittimo nel Mar Mediterraneo per salvare migran ... askanews.it
Migranti: Sea Watch, '116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale' - "116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025 " nel Mediterraneo centrale. affaritaliani.it
Migranti, Sea Watch: 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale - Un nuovo naufragio si sarebbe verificato, in queste ore, nel Mediterraneo centrale. msn.com
Sea Watch: «Disperso barcone con 100 migranti a bordo» L’allarme della ong tedesca. L’imbarcazione era partita giovedì scorso dalla Libia Marina Dalla Croce x.com
La ong Sea Watch ha chiesto immediato soccorso per una imbarcazione di migranti in difficoltà, segnalata da alarmphone nel Mediterraneo centrale, tra la Tunisia e Lampedusa. «Il nostro equipaggio del Seabird ha appena individuato un’imbarcazione in diffi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.