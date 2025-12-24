Migranti Sea Watch | 116 morti in naufragio nel Mediterraneo centrale solo uno tratto in salvo

(Adnkronos) – Nuova strage di migranti in mare. "116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025 nel Mediterraneo centrale. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino", riferisce l'Ong Sea Watch sul suo account X. "Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi – si legge nel post . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

