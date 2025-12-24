Mido, barbiere di piazza Tirana a Milano, dedica il suo lavoro alla formazione dei giovani in difficoltà, offrendo loro un'occasione di reinserimento sociale. Il suo negozio rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, dove il mestiere si trasmette con impegno e semplicità. La sua esperienza testimonia l'importanza di un approccio diretto e concreto nel supporto ai ragazzi, contribuendo a rafforzare il senso di socialità e appartenenza.

Milano, 24 dicembre 2025 – “Quando mi viene detto ‘cerchiamo di insegnare un mestiere a questo ragazzo’ io cancello la parola ‘cerchiamo’: si deve fare e basta. Da me si impara, senza se e senza ma. Si deve uscire stanchi, la sera. E sapere che le energie servono per tornare a lavorare il giorno dopo, puntuali”. Mohamed Salah El Mezin, per tutti “Mido“, è il barbiere di piazza Tirana. Egiziano di 39 anni, è arrivato a Milano da ragazzo e 11 anni fa ha aperto la sua attività “Barber Z6“ all’angolo con via Inganni nel quartiere Giambellino, tra le case popolari e a pochi passi dalla stazione di San Cristoforo, in un luogo che si sta trasformando anche grazie all’arrivo della M4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mido, il barbiere di piazza Tirana: “Insegno il mestiere ai ragazzi difficili. E il mio negozio è un presidio di socialità”

Leggi anche: La sfida di Serena: "Nel mio negozio rendo più semplice il mestiere di mamma"

Leggi anche: L’artigiano che ridà vita ai suoni di 300 anni fa: “Il mio mestiere in via di estinzione”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Mido, il barbiere di piazza Tirana: “Insegno il mestiere ai ragazzi difficili. E il mio negozio è un presidio di socialità”.

La piazza più grande dei Balcani: piazza Skanderbeg a Tirana - Situata nel cuore della capitale albanese, Piazza Skanderbeg a Tirana è molto più di un semplice punto di ritrovo e luogo all’aperto. siviaggia.it

Lasciati ispirare dalla Magia di MIDO per queste festività Natalizie!#Inspiredbymagicseason #MIDOwatches - facebook.com facebook