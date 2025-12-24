Il Middlesbrough è stato sconfitto per 2-0 sul campo del Bristol City nell’ultima partita, ma prima di quella partita aveva ottenuto quattro vittorie consecutive con il nuovo giovane allenatore svedese Kim Hellberg, che ha guidato il club in una posizione di classifica che vale la promozione diretta. Il Blackburn da parte sua ha ottenuto una vittoria . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Middlesbrough-Blackburn (venerdì 26 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per “The Boro”

Leggi anche: Middlesbrough-Blackburn (venerdì 26 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per “The Boro”

Leggi anche: Middlesbrough-Blackburn (venerdì 26 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Middlesbrough-Blackburn venerdì 26 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici; Middlesbrough-Blackburn venerdì 26 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Occasione per The Boro; Cercle Brugge-Saint-Gilloise venerdì 26 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici.

Middlesbrough-Blackburn (venerdì 26 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/YSryfPg #scommesse #pronostici x.com