Marco Mengoni rompe il silenzio sulle festività con un post che ha subito catturato l’attenzione dei fan. Il cantante ha pubblicato su Instagram una serie di immagini e video sotto il titolo ironico “Ghosting Santa”, dove non nasconde il suo sentimento verso il periodo natalizio. “Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire”, ammette direttamente Mengoni, senza mezzi termini. Un Natale tra ironia e quotidianità. Le immagini condivise raccontano un Natale lontano dai cliché festivi: risvegli in hotel, allenamenti, impacchi di ghiaccio sul ginocchio, tagli di capelli e brevi pause conviviali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi fa schifo il Natale”, la “confessione” shock del big della musica italiana

Leggi anche: Mengoni versione Grinch, la confessione sui social: “Mi fa schifo il Natale”

Leggi anche: “Ricoverato prima del concerto”. Ansia per il big della musica italiana, costretto allo stop: come sta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Confessioni nelle Parrocchie della Valcesano in preparazione al Natale 2025; Pordenone, orari delle celebrazioni natalizie fino al primo gennaio 2026; Verso il Natale all’oratorio: “C’è Gesù nel cuore del nostro servizio”; “A Natale stiamo tutti in pigiama, tranne Carlo Verdone. Regali? Ho detto basta, tanto mi arrivano delle cazzate”: la confessione di Christian De Sica da Fazio.

Mengoni versione Grinch, la confessione sui social: “Mi fa schifo il Natale” - Marco Mengoni lo confessa in un post su Instagram intitolato ironicamente ‘Ghosting Santa’. msn.com