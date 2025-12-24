Meteo Roma del 24-12-2025 ore 19 | 15

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvole in transito specie regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse nevose sulle Alpi occidentali sull'Appennino settentrionale del 700 900 m al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con fenomeni sui medesimi settori Quota neve inviare rialzo in serata e nottata residue precipitazioni nevose si Alpi Appennino settentrionale i cieli coperti ovunque al centro c'è il regolarmente coperti al mattino ma senza fenomeni associati al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Marche poco vuoi regolarmente nuvoloso altrove insalata poche variazioni attese peggiora nella notte con deboli precipitazioni sulle coste tirreniche al sud Al mattino te in prevalenza asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole maggiori più nuvole sulle regioni peninsulari con precipitazioni sulla Puglia al pomeriggio fenomeni in arrivo anche sulla Sardegna tempo invariata altrove in serata e nottata rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte Domina arrivo temperature minime massime stazionarie dimensione da nord a sud Salvo Una lieve rialzo delle macchine al meridione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

