Previsioni meteo per Roma il 24 dicembre 2025 alle 06:15 indicano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata si presenterà prevalentemente soleggiata, con possibili banchi di nebbia o foschia nelle zone interne e sulla pianura. Le temperature minime sono in lieve diminuzione, mentre le massime rimarranno abbastanza stabili. La notte si manterrà asciutta e tranquilla, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con localizzati i banchi di nebbia o foschia sulla pianura padana e sole prevalente altrove al pomeriggio non sono attese particolari variazioni congeli per lo più soleggiati tratterà te la notte ancora tempo stabile con Cieli tornano nei boschi e sui medesimi settori al centro tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo banchi di nebbia e foschia nelle zone interne specie tra Toscana Umbria e Lazio su una variazione serata e nottata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo stabile nel corso della giornata Un con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino che al pomeriggio Salvo qualche evento basso su coste pianure poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto e c'è di per lo più sereni e qualche nome di passaggio potrebbe interessare le isole maggiori temperature minime generale diminuzione massime in calo al centro nord hidria Suzuki swace Maggiore le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 24-12-2025 ore 06:15

